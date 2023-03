Liga, il Cadice ha chiesto la sospensione del campionato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Cadice attraverso un comunicato ha chiesto la sospensione della Liga a seguito di un’irregolarità subita nel corso della partita contro l’Elche Il Cadice attraverso un comunicato ha chiesto la sospensione della Liga a seguito di un’irregolarità subita nel corso della partita contro l’Elche. La nota del club: «Nel corso delle azioni avviate dal CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD a seguito degli eventi verificatisi il 16 gennaio 2023, nella partita giocata dal CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD contro il corrispondente ELCHE CLUB DE FÚTBOL, SAD alla giornata 17 del campionato della Lega Nazionale di Prima Divisione (“LaLiga Santander”) in cui, a seguito di un’azione infelice e negligente da parte della squadra arbitrale, in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilattraverso un comunicato haladellaa seguito di un’irregolarità subita nel corso della partita contro l’Elche Ilattraverso un comunicato haladellaa seguito di un’irregolarità subita nel corso della partita contro l’Elche. La nota del club: «Nel corso delle azioni avviate dal CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD a seguito degli eventi verificatisi il 16 gennaio 2023, nella partita giocata dal CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL, SAD contro il corrispondente ELCHE CLUB DE FÚTBOL, SAD alla giornata 17 deldella Lega Nazionale di Prima Divisione (“LaSantander”) in cui, a seguito di un’azione infelice e negligente da parte della squadra arbitrale, in ...

