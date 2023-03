Licenziamenti big tech, Yahoo pronta a lasciare a casa il 90% dei suoi dipendenti in Italia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Licenziamenti dell’azienda Yahoo in arrivo anche in Italia. La big tech è infatti pronta a licenziare il 90% dei suoi dipendenti. Lo si apprende da fonti sindacali, secondo cui Oath Italy, società che rappresenta la famosa big tech, avrebbe già avviato la procedura che annuncia 19 esuberi su 21 dipendenti. Il taglio dovrebbe riguardare i ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)dell’aziendain arrivo anche in. La bigè infattia licenziare il 90% dei. Lo si apprende da fonti sindacali, secondo cui Oath Italy, società che rappresenta la famosa big, avrebbe già avviato la procedura che annuncia 19 esuberi su 21. Il taglio dovrebbe riguardare i ... TAG24.

