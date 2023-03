L’ex sindaco assolto: “8 anni di calvario”. E il pm condannato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lunedì scorso, ospite di Quarta Repubblica è stato L’ex sindaco di Trani, Luigi Riserbato, il quale ha raccontato la sua storia e il percorso travagliato che ha avuto con la giustizia e la magistratura. Nel 2014, gli agenti della Digos si presentano a casa di Riserbato notificando un’ordinanza di custodia cautelare con cinque capi di imputazione, tra cui associazione a delinquere. Al termine degli arresti domiciliari e delle indagini preliminari, il pubblico ministero chiede l’archiviazione dell’associazione a delinquere (il capo di imputazione più grave); per altri due capi, Riserbato è assolto perché il fatto non sussiste, mentre viene rinviato a giudizio per altri “due capi di imputazione residuali”. Per approfondire: La lezione di Nordio ai giustizialisti alla Travaglio Le balle dei giustizialisti su Carlo Nordio Nonostante la ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lunedì scorso, ospite di Quarta Repubblica è statodi Trani, Luigi Riserbato, il quale ha raccontato la sua storia e il percorso travagliato che ha avuto con la giustizia e la magistratura. Nel 2014, gli agenti della Digos si presentano a casa di Riserbato notificando un’ordinanza di custodia cautelare con cinque capi di imputazione, tra cui associazione a delinquere. Al termine degli arresti domiciliari e delle indagini preliminari, il pubblico ministero chiede l’archiviazione dell’associazione a delinquere (il capo di imputazione più grave); per altri due capi, Riserbato èperché il fatto non sussiste, mentre viene rinviato a giudizio per altri “due capi di imputazione residuali”. Per approfondire: La lezione di Nordio ai giustizialisti alla Travaglio Le balle dei giustizialisti su Carlo Nordio Nonostante la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ponzietto : RT @lucianocapone: L’assurda storia di Luigi Riserbato, ex sindaco di Trani ingiustamente arrestato, l’avevo raccontata qui nel 2020. Prima… - Lialacor : RT @lucianocapone: L’assurda storia di Luigi Riserbato, ex sindaco di Trani ingiustamente arrestato, l’avevo raccontata qui nel 2020. Prima… - AngelaAngelmi : RT @lucianocapone: L’assurda storia di Luigi Riserbato, ex sindaco di Trani ingiustamente arrestato, l’avevo raccontata qui nel 2020. Prima… - angelober43 : STADIO S.SIRO (ormai ex) Cosicché con il consueto«tira e molla»,tipicamente italiano, l'eminente sindaco SALA rimar… - alelu62 : Con l’ex sindaco #GabrieleAlbertini nasceva la preziosa e rassicurante figura del “vigile di quartiere”. #Pisapia e… -