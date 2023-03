Let Expo 2023, a Veronafiere dall'8 all'11 marzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Programma ricco di incontri all'evento fieristico Let Expo 2023, organizzato da Alis in collaborazione con Veronafiere da mercoledì 8 a sabato 11 marzo, con ministri, istituzioni, associazioni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Programma ricco di incontri all'evento fieristico Let, organizzato da Alis in collaborazione conda mercoledì 8 a sabato 11, con ministri, istituzioni, associazioni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Let Expo 2023, a Veronafiere dall'8 all'11 marzo - News24_it : Let Expo 2023, a Veronafiere dall'8 all'11 marzo - TV7Benevento : Let Expo 2023, a Veronafiere dall'8 all'11 marzo - - fisco24_info : Let Expo 2023, a Veronafiere dall'8 all'11 marzo: (Adnkronos) - Governo e imprese a confronto sulla crescita del Pa… - vivereitalia : Innovazione e logistica da mercoledì 8 marzo a Let Expo 2023 di Verona -