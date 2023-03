Leonardo Spinazzola è tornato a essere una buona notizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tornare in campo dopo un lungo infortunio è un processo che non può essere riassunto con l’uso delle tabelle. Il pieno recupero fisico non sempre coincide con il ritorno agli antichi splendori: c’è dietro tutto un discorso di sensazioni, di feeling da ritrovare con questa o quella giocata. E c’è bisogno di tempo, pazienza e fiducia. Con Leonardo Spinazzola, José Mourinho non è mai andato di corsa. Gli ha concesso tutti i mesi di cui aveva bisogno innanzitutto per riprendere confidenza con il campo: lo avevamo lasciato come il miglior esterno di fascia dell’Europeo vinto dall’Italia di Roberto Mancini, prima che il tendine d’Achille lo togliesse di colpo dalla competizione sul più bello. Mentre tutti spingevano e domandavano, Mourinho prendeva tempo: lo ha riaccolto in campo soltanto agli sgoccioli della scorsa stagione, concedendogli ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tornare in campo dopo un lungo infortunio è un processo che non puòriassunto con l’uso delle tabelle. Il pieno recupero fisico non sempre coincide con il ritorno agli antichi splendori: c’è dietro tutto un discorso di sensazioni, di feeling da ritrovare con questa o quella giocata. E c’è bisogno di tempo, pazienza e fiducia. Con, José Mourinho non è mai andato di corsa. Gli ha concesso tutti i mesi di cui aveva bisogno innanzitutto per riprendere confidenza con il campo: lo avevamo lasciato come il miglior esterno di fascia dell’Europeo vinto dall’Italia di Roberto Mancini, prima che il tendine d’Achille lo togliesse di colpo dalla competizione sul più bello. Mentre tutti spingevano e domandavano, Mourinho prendeva tempo: lo ha riaccolto in campo soltanto agli sgoccioli della scorsa stagione, concedendogli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giallorossiID : Leonardo Spinazzola ; 'Intensitas Bermain Roma Kurang' - choniby : RT @idextratime: FT #SerieA Cremonese 2-1 AS Roma ?? Frank Tsadjout 17' ?? Daniel Ciofani 82' pen - ?? Leonardo Spinazzola 71' Kemenanga… - majo_lahraga : Hasil Serie A 2022/2023 Giornata 24: FT: Cremonese vs AS Roma 2-1 Gol: Cremonese: Frank Tsadjout '17 Daniel Ciofa… - Sportsinfo_25 : Cremonese Vs Roma | Serie A Round 24 71' Leonardo Spinazzola?? Gianluca Mancini??? - PutuSambernyawa : RT @idextratime: FT #SerieA Cremonese 2-1 AS Roma ?? Frank Tsadjout 17' ?? Daniel Ciofani 82' pen - ?? Leonardo Spinazzola 71' Kemenanga… -