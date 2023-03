Lega Serie A: nuova assemblea il 13 marzo per discutere di riforme, Supercoppa e paracadute (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Lega di Serie A ha convocato per lunedì 13 marzo, alle 12 in prima e alle 14 in seconda convocazione, una nuova assemblea con i club. All’ordine del giorno ci sarà la discussione di temi importanti come le riforme organizzative, la ripartizione dei diritti tv, la Supercoppa e la questione Legata al paracadute. Questo l’ordine del giorno completo: 1. Verifica poteri. 2. Comunicazioni del presidente. 3. Comunicazioni dell’ad. 4. Manifestazioni di interesse da parte di investitori: informativa. 5. riforme organizzative: informativa. 6. Supercoppa. 7. Ripartizioni Diritti AV: quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 (art. 8 del DPCM 1° marzo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) LadiA ha convocato per lunedì 13, alle 12 in prima e alle 14 in seconda convocazione, unacon i club. All’ordine del giorno ci sarà la discussione di temi importanti come leorganizzative, la ripartizione dei diritti tv, lae la questioneta al. Questo l’ordine del giorno completo: 1. Verifica poteri. 2. Comunicazioni del presidente. 3. Comunicazioni dell’ad. 4. Manifestazioni di interesse da parte di investitori: informativa. 5.organizzative: informativa. 6.. 7. Ripartizioni Diritti AV: quota abbonamenti e biglietti per le stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 (art. 8 del DPCM 1°...

