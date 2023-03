L’effetto Superbonus spiegato dall’Istat | spinge il Pil ma sfascia i conti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Non sempre i dati recepiscono con rapidità le conseguenze delle misure di politica economica. Nel caso del, e più in generale della contabilità dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi, i numeri forniti dell’Istat sono una sentenza definitiva: la misura introdotta dal secondo governo Conteil Pil mapubblici. E’ stato detto e scritto più volte ma da oggi c’è anche una certificazione quantitativa che ribadisce e puntualizza le dimensioni del problema legato al. Il beneficio c’è stato, e si vede. Con il Pil 2022 che sale del 3,7%, si evidenzia che il valore aggiunto ha registrato aumenti in volume del 10,2% nelle costruzioni. Quanto è costato però questo beneficio? Tanto. Nel 2022 il rapporto deficit/Pil italiano è stato pari a -8,0%, a ...

La vicenda del'sembra quasi il cubo di Rubik per il quale, senza che ...utilizzo alternative alle detrazioni ha minato'...prefigura un loro possibile incremento a 120 miliardi per...... ovvero per il computo dell'impatto del. Di qui una ... In valore assoluto'indebitamento per il 2022 è di - 153.447 ...1 punti rispetto all'anno precedente (ma di 1,3 sul 2019), per...In Europa si guarda ai dati macroeconomici:'Istat registra il balzo del deficit nel 2022 (perdel) mentre'inflazione tedesca si conferma all'8,7% a febbraio, vicina dunque ai ...