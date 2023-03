L'effetto noia sulla Serie A con il Napoli a +18? Spinta ideale per le buone idee (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da più parti, piazze, giornali, tivù, social, arriva il lamento per la noia scatenata dal grande campionato del Napoli. Diciotto punti sono un Everest per le seconde, Inter e Milan, e quindi una ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da più parti, piazze, giornali, tivù, social, arriva il lamento per lascatenata dal grande campionato del. Diciotto punti sono un Everest per le seconde, Inter e Milan, e quindi una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L’effetto noia sulla Serie A con il Napoli a +18? Spinta ideale per le buone idee: L’effetto noia sulla Serie A con… - Gazzetta_it : L’effetto noia sulla #Serie A con il #Napoli a +18? Spinta ideale per le nuove idee - Nclosing123 : @rb6118 @Mary17314915 Cosa c'entra la norma Paladino? Quella non aveva effetto retroattivo. Uff...voi destrorsi rip… - Giovann45796763 : Se esce Antonella ritornano tutti in pace sarà una noia Perché Antonino nn fa più nessuna guerra perché si impegner… - SimonaVentura17 : @AlessandroPeir4 @saverios7 @LaBombetta76 No. Ora però come succede spesso, mi sei venuto a noia. I Novax mi fanno… -