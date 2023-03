Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Leeds, Radrizzani: “In Premier buttiamo soldi, ammiro De Laurentiis”: L… - PianetaMilan : Leeds, il presidente Radrizzani: “Volevamo De Ketelaere, ma poi..” - CalcioNews24 : Gnonto, il presidente del Leeds racconta il suo arrivo: «Una fortuna!» - Milannews24_com : Il presidente del #Leeds su #DeKetelaere ??? - Mirkomilan84 : Se lo volete non esitate. -

Le parole di Andrea Radrizzani,del, sull'arrivo di Willy Gnonto nel club inglese: "Abbiamo accelerato sui nostri piani" Intervistato da DAZN, ildel, Andrea Radrizzani, ha parlato dell'arrivo di ...Commenta per primo Retroscena di mercato legato a Gnonto raccontato daldelRadrizzani a DAZN: 'Questo mercato è stato pazzo. All'ultimo giorno prendiamo Bamba dal Marsiglia, io faccio anche un tweet, poi però non scende dall'aereo. Chiedo a Orta cosa ...Commenta per primo Nel corso di una intervista a DAZN, ildelRadrizzani: ' Volevamo De KetelaereSì, c'eravamo anche noi ma poi lui alla fine ha scelto il Milan... Bisognerà lasciargli un attimo di tempo, le qualità si vedranno'.

Leeds, il retroscena del presidente: 'Mi hanno proposto Chiesa, per Zaniolo saltato uno scambio' Calciomercato.com

Queste sono le parole di Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, sul Napoli di Aurelio De Laurentis di quest'anno.Tra campo e mercato. Roma indirettamente chiamata in causa: la rivelazione del presidente e l’affare saltato al fotofinish. C’era bisogno di una vittoria importante per la Roma di José Mourinho sul ca ...