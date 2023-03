Lecce, Di Francesco: «La salvezza sarebbe il nostro scudetto» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Federico Di Francesco, esterno offensivo del Lecce, sulla stagione della squadra giallorossa in Serie A Federico Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dell’annata del Lecce. PAROLE – «Ogni stagione è differente: la salvezza, per noi, sarebbe il nostro scudetto. Adesso siamo in una buona posizione di classifica, ma non dimentichiamoci che mancano tre mesi. Arriviamo all’obiettivo il prima possibile. Domenica ci aspetta una gara difficile, ma vogliamo fare risultato per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Mi dispiace che la trasferta di Milano sarà vietata: spero che da qui a domenica la situazione cambi.Giocheremo contro un Inter fenomenale: servirà fare il massimo, è difficile, ma la vogliamo preparare nel migliore dei modi. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole di Federico Di, esterno offensivo del, sulla stagione della squadra giallorossa in Serie A Federico Diha parlato in conferenza stampa dell’annata del. PAROLE – «Ogni stagione è differente: la, per noi,il. Adesso siamo in una buona posizione di classifica, ma non dimentichiamoci che mancano tre mesi. Arriviamo all’obiettivo il prima possibile. Domenica ci aspetta una gara difficile, ma vogliamo fare risultato per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Mi dispiace che la trasferta di Milano sarà vietata: spero che da qui a domenica la situazione cambi.Giocheremo contro un Inter fenomenale: servirà fare il massimo, è difficile, ma la vogliamo preparare nel migliore dei modi. ...

