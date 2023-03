(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’attaccante delRafaelha parlato sui canali social del club dei suoi ricordi più belli in maglia rossonera, in particolare del migliore: “Il mio primo trofeo, la vittoria delloè il momento più. Il mio idolo rossonero è Maldini, mentre da piccolo guardavo Ronaldinho. Ho iniziato a giocare attaccante, ero veloce ed il mister mi mise subito davanti”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Milan Leao: 'Il ricordo più bello che ho al Milan è lo scudetto' - paul19_urby : Boh leggo milanisti scandalizzati dal fatto che leao sta vedendo se accettare 6.5+1 perché secondo loro sono tanti.… - gianlu1002 : (ricordo che si parla sempre di attualità) visto che Brozo causa infortuni non sta facendo nulla, potrei fare altri esempi (leao). - GiacomoRauli : Questione #Leao. Non ricordo francamente niente di simile quando Skriniar avrebbe dovuto firmare il suo, di rinnovo… - errore4_04 : @RaphaeleRusso @NandoPiscopo1 @pasqlaragione Ti ricordo che in Milan-Napoli eravamo senza LEAO e pure non siamo andati male. Anzi… -

... non ha un un giocatore che salta l'uomo! Il Napoli ha Kvara, il Milan ha, la Roma ha Dybala e ... A memoria nonuna crisi così improvvisa e violenta e i fattori per me sono tanti... Il ...La tenerezza di unintimo ("se Raiola fosse qui sarebbe orgoglioso di me") alla fine fa rima con una annotazione riferita al freddo della trattativa tra il club ee non ha sprecato ...Ho letto un titolo: 'Melissa Satta come: il look spopola su Instagram'. Sono andato a ...@LuigiGaudino] VOTO '#MANIFESTICHEDAVVERO' alla pubblicità di questa palestra di Casoria VOTO 10 al...

Leao: “Il ricordo più bello è lo Scudetto. Idolo del Milan Maldini” Alfredo Pedullà

Leao non riesce ad incidere durante Milan-Atalanta: il portoghese paragonato a Mario Balotelli per il suo modo di stare in campo ...Un gol per tempo e i rossoneri piegano l'Atalanta, agganciando l'Inter al secondo posto. Felicità sul web anche per il ritorno di Ibra, ma tiene banco il caso Leao.