Le rubano la macchina con il figlio dentro, ma Volkswagen si rifiuta di rintracciarla: "C'è da pagare l'abbonamento" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ad una donna americana di 34 anni è stata rubata la macchina, ma Volkswagen si è rifiutata di collaborare a rintracciarla, motivando il tutto con la richiesta di rinnovo dell'abbonamento. Ad aggravare il tutto, inoltre, è stato il fatto che all'interno del veicolo fosse presente il figlio di due anni della malcapitata. Sempre più case ...

