Le primarie Pd negli anni | storia di un declino

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il calo dell’affluenza è stato netto e superiore a quello del consenso Sono stati 1.098.622 gli elettori che si sono recati a votare per il nuovo segretario del PD il 26 febbraio. Nonostante alla fine la soglia psicologica del milione sia stata superata, siamo di fronte all’ennesimo calo dell’affluenza. Come mostra la nostra infografica a ogni edizione meno italiani hanno scelto di partecipare. Nella precedente edizione, quella che incoronò Zingaretti, si erano mobilitate quasi 500mila persone in più. Anche in quel caso, tuttavia, i numeri furono meno della metà di quelli delle prime, quelle della fondazione del Partito Democratico, nel 2007, quando fu eletto Walter Veltroni. Sembrano tempi lontani oggi, ma ai gazebo in quell’occasione accorsero ben 3.554.169 italiani. Anche in quelle del 2009, che videro Bersani prevalere, furono ...