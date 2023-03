Le pagelle degli arbitri: Chiffi da 6 grazie alla tecnologia. Bravo Ayroldi in Empoli - Napoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le pagelle della Gazzetta alle direzioni delle gare della ventiquattresima giornata di Serie A. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ledella Gazzetta alle direzioni delle gare della ventiquattresima giornata di Serie A. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Le pagelle degli arbitri: Chiffi da 6 grazie alla tecnologia. Bravo Ayroldi in Empoli-Napoli: Le pagelle degli arbi… - TuttoSalerno : Le pagelle...degli altri: Piatek e Pirola dividono, promossi Sambia e Candreva - sportli26181512 : Bologna-Inter, le pagelle dei rossoblù: Cambiaso senza freni Dominguez è ovunque: I voti degli uomini di Thiago Mot… - cliexit_ : RT @RobOnTheDune: Vabbè io mi sa che smetto di vedere mo, faccio le pagelle in anticipo Onana 6 Bastoni 5 De Vrij 4 Darmian 5 Dumfries 4 Mi… - RobOnTheDune : Vabbè io mi sa che smetto di vedere mo, faccio le pagelle in anticipo Onana 6 Bastoni 5 De Vrij 4 Darmian 5 Dumfrie… -