Le migliori serie tv da vedere a marzo | in pillole

(Di mercoledì 1 marzo 2023) È unseriale più di ritorni (variamente) attesi che di novità. Si spazia tra i generi – soprattutto quelli più classici e peculiari – con qualche incursione in ambiti più leggeri e senza pretese (se non di puro intrattenimento). Yellowstone Sky Atlantic, 1°, quinta stagione, prima parte Grande attesa per i fedelissimi dellaè questo nuovo capitolo di Yellowstone. Al centro troviamo sempre John Dutton (Kevin Costner) che spende tutte le sue energie per difendere il proprio ranch in Montana dalle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock e dalla minaccia rappresentata dalla Market Equities. Sullo sfondo, drammi famigliari e di salute, nuove relazioni e sodalizi. Un racconto che unisce una forte epicità al dramma storico, dalla forte connotazione valoriale e dall’ampio ...

Le migliori serie TV da vedere a marzo 2023. FOTO Sky Tg24

È un marzo seriale più di ritorni (variamente) attesi che di novità. Si spazia tra i generi – soprattutto quelli più classici ...