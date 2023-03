Le Iene, non piace il monologo di Belen su Costanzo: critiche feroci (Di mercoledì 1 marzo 2023) All’inizio della puntata de Le Iene andata in onda ieri sera, martedì 28 febbraio 2023, la conduttrice Belen Rodriguez, visibilmente commossa e quasi in lacrime, ha dato il suo ultimo saluto a Maurizio Costanzo, conduttore e giornalista pilastro della televisione italiana scomparso lo scorso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Lo ha fatto con un monologo accorato in cui ha parlato anche di Maria De Filippi, che tanto ha fatto per lei e la sua carriera (del resto conduce un suo programma, Tu si que Vales), ma che è stato accolto con feroci critiche da parte del web e degli odiatori seriali. Belen Rodriguez assente ai funerali di Costanzo: il silenzio social sulla morte fa discutere Il motivo? A molti utenti non è sfuggito il fatto che, a differenza ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) All’inizio della puntata de Leandata in onda ieri sera, martedì 28 febbraio 2023, la conduttriceRodriguez, visibilmente commossa e quasi in lacrime, ha dato il suo ultimo saluto a Maurizio, conduttore e giornalista pilastro della televisione italiana scomparso lo scorso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Lo ha fatto con unaccorato in cui ha parlato anche di Maria De Filippi, che tanto ha fatto per lei e la sua carriera (del resto conduce un suo programma, Tu si que Vales), ma che è stato accolto conda parte del web e degli odiatori seriali.Rodriguez assente ai funerali di: il silenzio social sulla morte fa discutere Il motivo? A molti utenti non è sfuggito il fatto che, a differenza ...

