“Le Iene” | Belen rompe il silenzio dopo la morte di Maurizio Costanzo | il suo monologo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 1 marzo 2023) News Tv.“Le“. Ladiè ancora uno dei principali argomenti in televisione. Il ricordo del famoso giornalista e conduttore televisivo è ancora vivo nei nostri ricordi e lo sarà per molto tempo. Difficile dimenticare un uomo ed un professionista esemplare come lui. Laè stata improvvisa e per questo motivo il dolore è raddoppiato.Rodriguez, assente alla camera ardente e ai funerali, ha finalmente rotto ilcon unmolto toccante recitato durante la puntata de “Le” di ieri sera. (Continua…) Leggi anche: È triste dire addio a...