Le Iene, Belen Rodriguez ricorda Maurizio Costanzo: pioggia di critiche per la conduttrice (Di mercoledì 1 marzo 2023) Belen Rodriguez a Le Iene ieri sera ha iniziato la puntata ricordando il giornalista scomparso ma è stata sommersa dalle critiche sui social Belen Rodriguez era molto legata a Maurizio Costanzo, spessissimo era stata al Maurizio Costanzo show e custodisce i suoi consigli preziosi. Ieri sera ha aperto la trasmissione Le Iene ricordando il giornalista scomparso venerdì scorso, ma il suo ricordo di Costanzo ha fatto storcere il naso a molti. “Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di quest’azienda a cui tutta l’Italia ieri ha dato un ultimo saluto, Maurizio Costanzo” ha ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)a Leieri sera ha iniziato la puntatando il giornalista scomparso ma è stata sommersa dallesui socialera molto legata a, spessissimo era stata alshow e custodisce i suoi consigli preziosi. Ieri sera ha aperto la trasmissione Lendo il giornalista scomparso venerdì scorso, ma il suo ricordo diha fatto storcere il naso a molti. “Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di quest’azienda a cui tutta l’Italia ieri ha dato un ultimo saluto,” ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Belen Rodriguez a Le Iene ieri sera ha iniziato la puntata ricordando il giornalista scomparso ma è stata sommersa… - ilmessaggeroit : Belen e il monologo su #maurizio costanzo alle Iene, pioggia di critiche: «Ma se non eri nemmeno ai funerali» - zazoomblog : Belen Rodriguez in lacrime a Le Iene : il monologo su Maurizio Costanzo - infoitcultura : Belen in lacrime a Le Iene, il monologo su Maurizio Costanzo non convince i fan. Commenti al vetriolo: «Ma se non e… - infoitcultura : Le Iene: Belen ricorda Maurizio Costanzo, ma viene sommersa dalle critiche -