"Le ho mandato subito un sms di auguri": chi esce allo scoperto, Schlein fa gli scongiuri... (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra chi si schiera con Elly Schlein, la neo-segretaria del Pd, c'è ovviamente Aboubakar Soumahoro, il deputato travolto dallo scandalo "tutto in famiglia" che vede al centro moglie e suocera. Interpellato dalla AdnKronos, va dritto al punto: "Elly Schlein? Le ho mandato subito un messaggio di auguri", spiega il deputato ora al Gruppo Misto. "Ieri eravamo qui con gli operai della Whirlpool - riprende Soumahoro -, c'è una situazione molto delicata sulla quale chiedo, a chiunque, di dare una mano. Perché il pilastro della nostra Repubblica è il lavoro. Avevamo detto che avremmo portato gli operai in Parlamento, questo significa portare in Parlamento il tema. Parliamo di una situazione che investe tutto il Paese: parliamo di giovani, partite Iva, disparità salariale, tema per cui non ...

