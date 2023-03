Le criptovalute, cosa sono e come funzionano (Di mercoledì 1 marzo 2023) sono sulla bocca di tutti e il loro interesse cresce sempre più anche per i non addetti ai lavori: le criptovalure cerchiamo di capire cosa sono e come funzionano Le criptovalute sono diventate una delle forme di investimento più popolari degli ultimi anni. Una criptovaluta è una valuta digitale basata su tecnologie blockchain decentralizzate. La decentralizzazione significa che le criptovalute non sono controllate da un’autorità centrale, come una banca centrale o un governo. Ci sono diverse cripto sul mercato, ma la più famosa è Bitcoin, che è stata la prima criptovaluta ad essere creata nel 2009. Altre popolari sono Ethereum, Ripple, Litecoin e Bitcoin Cash. Giusto per citarne ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)sulla bocca di tutti e il loro interesse cresce sempre più anche per i non addetti ai lavori: le criptovalure cerchiamo di capireLediventate una delle forme di investimento più popolari degli ultimi anni. Una criptovaluta è una valuta digitale basata su tecnologie blockchain decentralizzate. La decentralizzazione significa che lenoncontrollate da un’autorità centrale,una banca centrale o un governo. Cidiverse cripto sul mercato, ma la più famosa è Bitcoin, che è stata la prima criptovaluta ad essere creata nel 2009. Altre popolariEthereum, Ripple, Litecoin e Bitcoin Cash. Giusto per citarne ...

