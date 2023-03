Le associazioni ambientaliste dell’Isola insieme per ripulire la provinciale 163

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Isola Bergamasca.il tratto di strada163 che da Terno d’Isola porta a Medolago. I gruppi ambientalistiBergamasca si mettono in rete e promuovono per la giornata di domenica 5 marzo, alle 9, una raccolta rifiuti che interesserà il tratto diche collega i due comuni. L’obiettivo dei volontari di “Terno ci tengo”, “Amici del Brembo”, “Associazione RivierAdda” e “Legambiente Circolo C.E.R.C.A Brembo” è quello di unire le forze, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini e le Amministrazioni Comunali. “Vi è la necessità dei cittadini di mettersi in relazione per tutelare gli spazi pubblici e manifestare la voglia di riappropriarsi del proprio territorio prendendosene cura, con la coscienza che, oltre a, prima di tutto si dovrebbe educare a non sporcare ...