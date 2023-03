Le 10 metropolitane più antiche del mondo

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 10 gennaio 2023, la sezione più antica della metropolitana di Londra ha compiuto 160 anni di attività. Per celebrare la data, niente di meglio che rivisitare alcune dellepiù famose, più lunghe, piùe più belle del pianeta Il trasporto pubblico è un modo comodo e veloce per spostarsi nelle grandi città e, inoltre, milioni di persone lo usano ogni giorno. Noi di Civitatis vogliamo parlare delle 10piùdel. Alcune hanno più di un secolo! Metropolitana, metropolitana, underground, metro… Come si chiama questo mezzo di trasporto? Londra la metropolitana più antica del(1863) La metropolitana è il più antico sistema di trasporto di questo tipo al. Fu inaugurato il 10 gennaio 1863 con locomotive a vapore. Oggi ...