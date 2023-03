Lazio, Sarri rischia di perde un difensore per influenza a Napoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non solo Casale squalificato, Sarri rischia di perdere anche un altro difensore per la trasferta di Napoli. Oggi a Formello non si è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non solo Casale squalificato,dire anche un altroper la trasferta di. Oggi a Formello non si è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Lazio, Sarri rischia di perde un difensore per influenza a Napoli: Non solo Casale squalificato, Sarri rischia di p… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: FORMELLO – Febbre per Patric. Tanti i dubbi per Sarri - laziopress : FORMELLO – Febbre per Patric. Tanti i dubbi per Sarri - infoitsport : Lazio, Sarri recupera una pedina importante in vista della trasferta di Napoli - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri rischia di perde un difensore per influenza a Napoli -