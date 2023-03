Lazio, Lotito: «Uniti possiamo portare a casa risultati su tutti i campi» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club sulla stagione dei biancocelesti Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club sulla stagione dei biancocelesti. Le sue dichiarazioni: «Noi se stiamo Uniti porteremo sempre a casa dei risultati in tutti i campi. Avere tanta gente, come voi, che tifa Lazio e che crede nei nostri valori e partecipa con passione autentica è un valore aggiunto. Noi vogliamo che sia la società calcistica sia la politica siano al servizio della gente. Il calcio al di là del divertimento e dell’aspetto economico deve attenzionare una serie di problemi per il grosso poter mediatico e di coinvolgere le persone che ha». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Claudio, presidente della, ha parlato ai canali ufficiali del club sulla stagione dei biancocelesti Claudio, presidente della, ha parlato ai canali ufficiali del club sulla stagione dei biancocelesti. Le sue dichiarazioni: «Noi se stiamoporteremo sempre adeiin. Avere tanta gente, come voi, che tifae che crede nei nostri valori e partecipa con passione autentica è un valore aggiunto. Noi vogliamo che sia la società calcistica sia la politica siano al servizio della gente. Il calcio al di là del divertimento e dell’aspetto economico deve attenzionare una serie di problemi per il grosso poter mediatico e di coinvolgere le persone che ha». L'articolo ...

