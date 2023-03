Lazio, Lotito: “Se restiamo uniti porteremo a casa risultati importanti” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha così parlato ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole: “L’unione fa la forza. Noi se stiamo uniti porteremo sempre a casa dei risultati in tutti i campi. Avere tanta gente, come voi, che tifa Lazio e che crede nei nostri valori e partecipa con passione autentica è un valore aggiunto. Stimola la società a far meglio e i giocatori a scendere in campo non solo per loro, ma anche per i tifosi come voi che ci mettono la passione e l’orgoglio di dire: ‘Io sono laziale’. Questo noi lo dobbiamo portare anche nella vita quotidiana”. E ancora: “Noi vogliamo che sia la società calcistica sia la politica siano al servizio della gente. Il calcio al di là del divertimento e dell’aspetto economico deve attenzionare una serie ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il presidente della, Claudio, ha così parlato ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole: “L’unione fa la forza. Noi se stiamosempre adeiin tutti i campi. Avere tanta gente, come voi, che tifae che crede nei nostri valori e partecipa con passione autentica è un valore aggiunto. Stimola la società a far meglio e i giocatori a scendere in campo non solo per loro, ma anche per i tifosi come voi che ci mettono la passione e l’orgoglio di dire: ‘Io sono laziale’. Questo noi lo dobbiamo portare anche nella vita quotidiana”. E ancora: “Noi vogliamo che sia la società calcistica sia la politica siano al servizio della gente. Il calcio al di là del divertimento e dell’aspetto economico deve attenzionare una serie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Lazio, #Lotito: “Se restiamo uniti porteremo a casa risultati importanti” - peppecicinelli : @Stec2vtr Qui Lotito non c'entra niente....non famo la guerra dei poveri...qui il problema è l'incompetenza di ques… - Alessan43626162 : RT @Juventus_a_vita: Certo che fa pensare il fatto che toccherà a un laziale tutto d'un pezzo come l'Avv. Piero Sandulli, nonché grande ami… - NONDETTO1 : RT @Juventus_a_vita: Certo che fa pensare il fatto che toccherà a un laziale tutto d'un pezzo come l'Avv. Piero Sandulli, nonché grande ami… - hicsunt_leones_ : RT @Juventus_a_vita: Certo che fa pensare il fatto che toccherà a un laziale tutto d'un pezzo come l'Avv. Piero Sandulli, nonché grande ami… -