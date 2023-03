Lazio | l’agente di Luis Alberto a colloquio con Tare lunedì sera | ecco di cosa hanno parlato | Mercato

(Di mercoledì 1 marzo 2023) 2023-03-01 13:32:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: A godere della magia diall’Olimpico c’era anche il suo agente, Miguel Alfaro. Lo racconta oggi Il Messaggero, secondo cui il procuratore dello spagnolo – che si trova a Roma già da alcuni giorni – ha avuto anche unconin occasione di– Sampdoria. Sul tavolo diversi temi: non solo il futuro del centrocampista spagnolo (in scadenza nel 2025, con tanti estimatori in Spagna e una promessa di ritorno a casa fatta al Cadice), ma anche quello di altri assistiti di Alfaro in orbita, come Escalante, Jony e Jutgla. Quest’ultimo, di proprietà del Bruges e già accostato ai biancocelesti a gennaio, potrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, l'agente di Luis Alberto a colloquio con Tare lunedì sera: ecco di cosa hanno parlato - CalcioNews24 : Calciomercato Lazio, l’agente di Luis Alberto propone Jutglà a Tare - LazioNews_24 : Calciomercato Lazio, l’agente di Luis Alberto propone un attaccante a Tare - Solo_La_Lazio : ???? L’agente dello spagnolo è a Roma da giorni ?? Lunedì ha festeggiato in tribuna #LuisAlberto ?? Tanti i discorsi ap… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Simeone, l’agente svela un retroscena di mercato: “In estate lo voleva un altro club” -

...Luis Alberto lunedì sera all'Olimpico c'era anche il suo, ...- ha avuto anche un colloquio con Tare in occasione di- ... potrebbe diventare un nome caldo in estate per rinforzare'attacco. ...Calciomercatodi Luis Alberto ha proposto Ferran Jutglà, attaccante del Bruges classe 99 a Tare Come riportato da Il Messaggero, il procuratore di Luis Alberto, presente lunedì sera all'Olimpico per ...Resta altissima la tensione nelle carceri del, oggi affollate da circa 6.700 detenuti, e continua inesorabilmente a salire il numero di eventi critici tra le sbarre, come dimostra anche'ultimo episodo avvenuto nella struttura Regina Coeli ...