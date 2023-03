(Di mercoledì 1 marzo 2023) Mariosta conquistando lentamente il suo spazio nella. Il giovane difensore spagnolo ha accumulato finora 5 presenze in Europa League e 2 presenze nel doppio confronto con il Cluj in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, l'agente di Gila: 'Ecco cosa mi ha detto Tare sul futuro' - sportli26181512 : Lazio, l'agente di #Gila: 'Tare mi ha confermato la fiducia nel futuro': Le parole di Alejandro Camano sul giovane… - LALAZIOMIA : Lazio, l'agente di Luis Alberto a colloquio con Tare lunedì sera: ecco di cosa hanno parlato - CalcioNews24 : Calciomercato Lazio, l’agente di Luis Alberto propone Jutglà a Tare - LazioNews_24 : Calciomercato Lazio, l’agente di Luis Alberto propone un attaccante a Tare -

Mario Gila sta conquistando lentamente il suo spazio nella. Il giovane difensore spagnolo ha accumulato finora 5 presenze in Europa League e 2 presenze ... Nonostante il poco impiego l'......per primo A godere della magia di Luis Alberto lunedì sera all'Olimpico c'era anche il suo, ...si trova a Roma già da alcuni giorni - ha avuto anche un colloquio con Tare in occasione di- ...Calciomercato: l'di Luis Alberto ha proposto Ferran Jutglà, attaccante del Bruges classe 99 a Tare Come riportato da Il Messaggero, il procuratore di Luis Alberto, presente lunedì sera all'Olimpico per ...

Lazio, l'agente di Gila: "Ecco cosa mi ha detto Tare sul futuro" Corriere dello Sport

Le parole di Alejandro Camano sul giovane difensore spagnolo: "Giocare in una squadra così importante non è facile" ...Ruba escavatore e tanta la fuga: inseguito e arrestato dai carabinieri. E' quanto accaduto ieri mattina a San Vittore del Lazio, dove i carabinieri della Stazione di Rocca d'Evandro (Ce) ...