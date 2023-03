Lazio in emergenza, non solo Casale: Sarri rischia di perdere un altro giocatore contro il Napoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella giornata di venerdì 3 marzo il Napoli di Luciano Spalletti affronterà la Lazio nella gara valevole per la 25esima giornata di Serie A. Nella sfida di andata gli azzurri hanno avuto la meglio vincendo 2-1 grazie ai gol di Kim e Kvaratskhelia. Lazio-Napoli: emergenza biancoceleste Non sono assolutamente buone notizie quelle che mister Maurizio Sarri sta ricevendo in queste ultime ore. Dopo la squalifica di Casale rimediata nella sfida con la Samp e che lo costringerà a saltare la sfida contro i partenopei, il tecnico biancoceleste ha perso un altro pezzo della sua difesa. Nella giornata odierna infatti Patric non si è allenato a causa della febbre e rischia di non per la gara del Maradona. A disposizione ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella giornata di venerdì 3 marzo ildi Luciano Spalletti affronterà lanella gara valevole per la 25esima giornata di Serie A. Nella sfida di andata gli azzurri hanno avuto la meglio vincendo 2-1 grazie ai gol di Kim e Kvaratskhelia.biancoceleste Non sono assolutamente buone notizie quelle che mister Mauriziosta ricevendo in queste ultime ore. Dopo la squalifica dirimediata nella sfida con la Samp e che lo costringerà a saltare la sfidai partenopei, il tecnico biancoceleste ha perso unpezzo della sua difesa. Nella giornata odierna infatti Patric non si è allenato a causa della febbre edi non per la gara del Maradona. A disposizione ...

