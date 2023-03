(Di mercoledì 1 marzo 2023) Sul fronte rinnovi in casaè congelata la situazione di. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, la società ha proposto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio: congelato il rinnovo di Pedro, ecco quando si decide -

Anticipo pensionistico per le donne, che fare E proprio in tema previdenziale, èuno dei ... ha dato conto degli accertamenti della procura regionale della Corte dei conti delproprio ...13 Febbraio 2023 Un paese, anche nelle sue regioni più importanti. Un paese nel quale il disinteresse per la ... con il centrodestra di Giorgia Meloni che vince nele in Lombardia ...Nel decennio 2012-2022, che corrisponde alla gestione Zingaretti, è rimasto tutto('l'... ribadisce che per la poltrona di presidente del'la verità la scelta del presidente è a due: ...

Rinnovo Pedro, situazione congelata: cosa succede Lazio News 24

I discorsi tra la Lazio e Pedro per il rinnovo del contratto sono al momento bloccati: decisione rimandata direttamente a giugno Come riportato dal Corriere dello Sport, si sono di fatto interrotti i ...Nella penultima serie di incontri di questa interminabile 24.a giornata di Serie A, si sono registrati i successi di Fiorentina e Lazio. I viola hanno vinto contro l'Hellas Verona con un netto 3-0, no ...