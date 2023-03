Lazio, Casale: “Volevo sfidare Osimhen. Sarri ci ha detto…” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nicolò Casale salterà per squalifica la gara di venerdì sera alle 20:45 Maradona tra Lazio e Napoli. Ospite in un incontro sul bullismo e cyberbullismo nella scuola media Giampaolo Borghi, il difensore ha rilasciato una bella intervista dove ha presentato la sfida di Serie A contro i primi della classe. Lazio, le parole di Casale Quanto è stato bello vivere una giornata del genere?“È stato molto emozionante. Ci tenevo a venire qua perché è bello essere d’esempio per questi bambini. Ho iniziato alla loro età a giocare in un settore giovanile importante e da lì ho capito cosa Volevo fare da grande. È stato bello perché amo i bambini e mi piace stare in mezzo a loro, oltre a cercare di fargli capire che si può arrivare in alto. Loro guardano noi come esempio, sicuramente mi avranno ascoltato e ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nicolòsalterà per squalifica la gara di venerdì sera alle 20:45 Maradona trae Napoli. Ospite in un incontro sul bullismo e cyberbullismo nella scuola media Giampaolo Borghi, il difensore ha rilasciato una bella intervista dove ha presentato la sfida di Serie A contro i primi della classe., le parole diQuanto è stato bello vivere una giornata del genere?“È stato molto emozionante. Ci tenevo a venire qua perché è bello essere d’esempio per questi bambini. Ho iniziato alla loro età a giocare in un settore giovanile importante e da lì ho capito cosafare da grande. È stato bello perché amo i bambini e mi piace stare in mezzo a loro, oltre a cercare di fargli capire che si può arrivare in alto. Loro guardano noi come esempio, sicuramente mi avranno ascoltato e ...

