Lazio | Casale | «Quando va male una partita si dicono cose veramente cattive»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nicolò, difensore della, ha parlato aStyle Channel dopo l’iniziativa biancoceleste “nelle scuole” Nicolò, difensore della, ha parlato aStyle Channel. PAROLE – «È stata una bella mattinata, importante perché questa è l’età in cui i ragazzi iniziano a capire il senso della vita, quindi è giusto cercare di dare qualche consiglio con la speranza che si apprenda qualcosa. Io anche ho vissuto, da ragazzo, una mattinata così. Rimasi colpito dal passato dei giocatori e mi sono messo in testa di provarci anche io, mi sono detto che ero giovane, volevo provarci e dare il massimo. Oggi posso dire che ce l’ho fatta e spero di essere io un esempio per loro. Quello del bullismo e del cyberbullismo è un tema molto delicato, ...