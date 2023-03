Lazio, Casale: 'La Champions per noi giocatori è un obiettivo. Peccato non poter affrontare Osimhen' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una delegazione della Lazio ha fatto visita questa mattina alla scuola media Giampaolo Borghi, a Roma, per un incontro sul bullismo e il cyberbullismo.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una delegazione dellaha fatto visita questa mattina alla scuola media Giampaolo Borghi, a Roma, per un incontro sul bullismo e il cyberbullismo....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EpicFisher : Inoltre per due partite di A e una di CL assente per infortunio anche Anguissa. In particolare nella Partita contro… - LALAZIOMIA : Lazio, Casale: 'La Champions per noi giocatori è un obiettivo. Peccato non poter affrontare Osimhen' - tuttonapoli : Lazio, lo squalificato Casale: 'Dispiace, volevo sfidare Osimhen! Sarri sul Napoli ci ha detto...' - sportli26181512 : Lazio, Casale: 'La Champions per noi giocatori è un obiettivo. Peccato non poter affrontare Osimhen': Una delegazio… - CalcioNapoli24 : -