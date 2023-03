Lazio | Casale | “Che peccato saltare il Napoli Volevo fermare Osimhen”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il difensore dellaNicolòdice che per lui èil, perché avrebbe volutoNicolòparla del percorso della. A margine dell’evento “Lanelle scuole”, il difensore biancoceleste si è soffermato sulla sua assenza a, ai microfoni dei canali ufficiali: “Finalmente si può dire che stiamo tornando alla normalità, è stato bello: sembra di essere tornato indietro di qualche anno. Una bella mattinata, ma soprattutto importante. A questa età i ragazzi iniziano a capire il senso della vita, è giusto dare qualche consiglio sperando apprendano qualcosina”.salteràper ...

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica la decisione del Giudice sportivo ... Squalifica per un turno ai danni di Nicolò Casale, già diffidato, per comportamento scorretto nei confronti di ...Ospite nella scuola media Giampaolo Borghi per un incontro sul bullismo e il cyberbullismo, Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai ...