Lazio, buone notizie per Sarri: recuperato Romagnoli per il match contro il Napoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) A due giorni di distanza dalla sfida che porrà a confronto la Lazio di mister Maurizio Sarri ed il Napoli di Luciano Spalletti, gara in programma venerdì alle ore 20:45 allo Stadio Maradona, per il tecnico degli ospiti arrivano buone notizie. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, per i biancocelesti sarebbe pronto per rientrare dal primo minuto Alessio Romagnoli. L'ex difensore del Milan, dopo aver saltato diverse partite a causa di vari infortuni, potrebbe conquistare una maglia al fianco di Patric, che sostituirà lo squalificato Casale.

