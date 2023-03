Lavoro | nasce il Comitato Innovazione e Trasformazione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un gruppo di studio per analizzare i cambiamenti repentini nel mondo del, come la sperimentazione della settimana lavorativa corta, il tema delle grandi dimissioni post pandemia, l’impatto dell’intelligenza artificiale per lavoratori aziende e la conciliazione dei tempi vita-oggi ildel, fondato da MeglioQuesto in collaborazione con l’Associazione&Welfare e con la partecipazione del Presidente della Commissionedella Camera, Walter Rizzetto. “Questoha l’obiettivo di ricercare, di studiare e fare nuove proposte che consentano al mondo deldi evolversi. E’ in atto un cambiamento ...