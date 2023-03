Lavoro, effetto inverno demografico: via i giovani, crescono solo gli occupati anziani (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nell’ultimo decennio i lavoratori 15-34enni sono calati del 7,6%, quelli tra 35-49 anni del 14,8%, mentre i 50-64enni sono aumentati del 40,8% e quelli con almeno 65 anni del 68,9% Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nell’ultimo decennio i lavoratori 15-34enni sono calati del 7,6%, quelli tra 35-49 anni del 14,8%, mentre i 50-64enni sono aumentati del 40,8% e quelli con almeno 65 anni del 68,9%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Lavoro, effetto inverno demografico: via i giovani, crescono solo gli occupati anziani: Nell’ultimo decennio i lavo… - joblist_it : Lavoro, Direttore tecnico (Full-time), Effetto Domino Srl, Vicenza: Il nostro cliente è azienda affermata nell’inst… - adexpo_it : JobList Lavoro, Direttore tecnico (Full-time), Effetto Domino Srl, Vicenza: Il nostro cliente è azienda affermata n… - Giovanni5218 : @13151820m Ha fatto un ottimo 'lavoro sporco' nessun numero ad effetto, ha occupato bene gli spazi, con o senza pal… - KimiNoUsagi : Porca troia onesto, non ce la faccio a vedere c o s play di Griffith super truccati. Cioé lo so che ognuno fa il ca… -