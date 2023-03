L’Australia blocca un investimento minerario cinese Cosa c’è in gioco

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il governo federale australiano hato un, collegato ad un fondo, in procinto di aumentare i suoi interessi su un produttore di terre rare strategico per. Un altro importante segnale del paese, intento a proteggere i suoi asset minerari nazionali per scalare la supply chain, soprattutto nei confronti della crescente presenza di industrie cinesi nel settore. La decisione è arrivata dopo il parare decisivo del Foreign Investment Review Board, secondo quanto dichiarato dal ministro del Tesoro australiano, Jim Chalmers. Lo scorso anno Yuxiao Fund, fondo privato registrato a Singapore ma di proprietà dell’investitoreYuxiao Wu, ha notificato su richiesta del regolatore e come previsto dalla legislazione australiana la volontà di aumentare la quota di ownership ...