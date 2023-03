Laura Pausini, spoiler di un nuovo singolo al live milanese di Laura30 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è conclusa al teatro Carcano di Milano #Laura30, la maratona live da record di Laura Pausini per festeggiare i trent’anni di carriera, con lo spoiler di un nuovo singolo Si è conclusa al teatro Carcano di Milano #Laura30, la maratona live da record di Laura Pausini per festeggiare i trent’anni di carriera. Partita dall’Harlem’s World-Famous Apollo Theater con successivo scalo al The Music Station di Madrid, le tre special performance in tre paesi diversi, prese d’assalto dai numerosi fan che hanno accalcato i teatri, hanno segnato il ritorno sulle scene dell’artista italiana più premiata del mondo che dal 1993 ha portato più di ogni altro la sua musica oltre ogni confine. Un’impresa senza ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è conclusa al teatro Carcano di Milano #30, la maratonada record diper festeggiare i trent’anni di carriera, con lodi unSi è conclusa al teatro Carcano di Milano #30, la maratonada record diper festeggiare i trent’anni di carriera. Partita dall’Harlem’s World-Famous Apollo Theater con successivo scalo al The Music Station di Madrid, le tre special performance in tre paesi diversi, prese d’assalto dai numerosi fan che hanno accalcato i teatri, hanno segnato il ritorno sulle scene dell’artista italiana più premiata del mondo che dal 1993 ha portato più di ogni altro la sua musica oltre ogni confine. Un’impresa senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Il 10 marzo esce il nuovo singolo di #LauraPausini #UnBuonInizio firmato da Zanotti dei Pinguini “È il manifesto de… - CiroBrajer : Gianna Nannini ft Laura Pausini - Sei nell'anima [Live at San Siro] (Tra... - DESIFOTOLISBOA : Now playing In Assenza Di Te.mp3 by LAURA PAUSINI - IN ASSENZA DI TE! - icar0libero : Laura ci vediamo a febbraio in gara con il tuo brano “Eternamente fragili” firmato Calearo, Pausini, Carta e Faini!! - BITCHYFit : Laura Pausini “Mai più in gara a Sanremo, va rispettata una gerarchia” -