Laura Pausini | «Non torno a Sanremo in gara | va rispettata la gerarchia»

(Di mercoledì 1 marzo 2023)(Us)non ne vuole sapere di tornare in. E fin qui nulla di strano. Quelle che suonano un po’ strane – poco umili per usare un eufemismo – sono le motivazioni alla base di un “no” perentorio. Come emerge dalle dichiarazioni raccolte dal Fatto Quotidiano, la cantante romagnola crede ci sia una “” tale per cui non potrebbe partecipare a. “Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle. Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa. Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #LauraPausini “Ho provato sperimentazioni vocali, ho provinato alcune canzoni, una era di Mahmood. Non era il mio,… - IlContiAndrea : Il 10 marzo esce il nuovo singolo di #LauraPausini #UnBuonInizio firmato da Zanotti dei Pinguini “È il manifesto de… - AllMusicItalia : Laura Pausini conclude la maratona per i 30 anni di carriera, 3 live con tre scalette diverse in tre città di due c… - seyama11 : @Italymario Laura Pausini - SPEVI : @Italymario Laura Pausini -

ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con una straordinaria serie di tre concerti in sole 24 ore . La sua incredibile 'maratona' l'ha portata da New York a Madrid, fino a Milano , in ...PH: Prandoni No,non sarà a Sanremo 2024, sicuramente non in gara. La fake news circolava da qualche giorno e si mormorava di presunte volontà di Amadeus si lavorare al coinvolgimento della cantante ...nel suo recente tour evento tre - date - in - 24 - ore ha celebrato trent'anni di carriera e presentato ai fan un nuovo singolo dal titolo Un Buon Inizio . Dopo aver tenuto un concerto a ...

Laura Pausini festeggia 30 anni di carriera tra New York, Madrid e Milano e riparte da zero: “Negli ultimi… Il Fatto Quotidiano

Tre concerti in 24 ore. Laura Pausini ha celebrato così i suoi 30 anni di carriera. Da New York a Madrid, fino a Milano, in questi tre luoghi la cantante ha consacrato il suo successo, esploso ...La cantante romagnola ha raggiunto l'ennesimo traguardo della sua trionfale vita professionale che ha raggiunto i 30 anni di carriera. Era il 1993 quando trionfava con il brano La Solitudine nella… Le ...