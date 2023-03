Laura Pausini mai più in gara a Sanremo: “Va rispettata una gerarchia” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Laura Pausini nel suo recente tour evento tre-date-in-24-ore ha celebrato trent’anni di carriera e presentato ai fan un nuovo singolo dal titolo Un Buon Inizio. Dopo aver tenuto un concerto a New York, uno a Madrid e uno a Milano per omaggiare tutti i paesi che l’hanno accolta a braccia aperte e dove ha avuto successo, Laura Pausini – a Il Fatto Quotidiano – ha confessato che dall’alto del suo status di celebrità, col piffero che torna in gara al Festival di Sanremo. “Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle”, ha esordito alludendo probabilmente a big della musica italiana come Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Giorgia, Elisa e Iva Zanicchi – “Io non ho questo coraggio e per me il Festival non ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 marzo 2023)nel suo recente tour evento tre-date-in-24-ore ha celebrato trent’anni di carriera e presentato ai fan un nuovo singolo dal titolo Un Buon Inizio. Dopo aver tenuto un concerto a New York, uno a Madrid e uno a Milano per omaggiare tutti i paesi che l’hanno accolta a braccia aperte e dove ha avuto successo,– a Il Fatto Quotidiano – ha confessato che dall’alto del suo status di celebrità, col piffero che torna inal Festival di. “Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle”, ha esordito alludendo probabilmente a big della musica italiana come Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Giorgia, Elisa e Iva Zanicchi – “Io non ho questo coraggio e per me il Festival non ...

