Larissa Iapichino è pronta a riprendersi l’Europa

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ancora un giorno di attesa e poi sarà il momento dei campionati europei indoor di atletica leggera. La spedizione italiana, composta da 49 atleti, è già volata alla volta di Istanbul ed èper 4 giorni di grande intensità e di alto livello. Tra le protagoniste ci sarà anche, che dopo le difficoltà della scorsa stagione è partita con il piede giusto in quella corrente.a lottare per il podio Boras (Swezia) 18- 21/07/2019 Campionati Europei under 20 , European athletics U20 – foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo ColomboQualche modifica nella rincorsa e nella tecnica e un anno passato a sistemare tutte le accortezze. Dopo quel 6.91 fatto nel 2021 che l’aveva proiettata nelle posizioni più alte delle liste mondiali, il futuro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereToscano : Il pesista di Bagno a Ripoli con 21.60 mette a segno il PB indoor. Terza misura 2023 in Europa. La lunghista fioren… -

... Sul fronte femminile parte un po' indietro Elena Vallortigara nel salto in alto, mentre(salto in lungo) e Roberta Bruni (salto con l'asta) godono rispettivamente della 5° e della ...Nei salti, nonostante lo stop di Ihemeje ("Rinuncia dolorosa, era una carta da medaglia", dice La Torre), la stagione ha lanciato segnali positivi: "Nel lungoè la prima a voler ...Nel lungoè la prima a voler davvero volare, nel triplo l'occasione è ghiotta per Derkach e Cestonaro, e Bocchi può sorprendere, nell'asta sono estremamente felice per il ritorno di ...

Larissa Iapichino vince i Campionati Italiani a basse quote dopo l’exploit di Berlino Eurosport IT

i scaldano i motori per i prossimi impegni internazionali che vedranno protagonisti gli atleti italiani con tanti nostri corregionali. Dopo alcuni dubbi a seguito del forte terremoto che ha colpito Tu ...Ecco i convocati per la rassegna continentale indoor in Turchia (2-5 marzo): nel team spicca la presenza del campione olimpico, nell'alto il bronzo mondiale Elena Vallortigara.