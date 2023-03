L’appello del tifoso ad Osimhen: “Festeggia lo scudetto del Napoli sulla mia Fiat 500” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Napoli viaggia verso la conquista dello scudetto in Serie A, c’è chi sogna di Festeggiarlo a bordo della Fiat 500 con Victor Osimhen. Ogni giorno che passa, dopo ogni vittoria schiacciante del Napoli, nel capoluogo campano si abbandona sempre di più la scaramanzia. Gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, ma quello che fa stare sereni i tifosi è la capacità della squadra di Spalletti di imporre il proprio gioco su qualsiasi campo. Ecco perché a Napoli c’è già chi prepara la festa scudetto. C’è un tifoso che sogna addirittura di Festeggiarla con Osimhen. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Siamo pronti per Festeggiare in primavera con ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilviaggia verso la conquista delloin Serie A, c’è chi sogna dirlo a bordo della500 con Victor. Ogni giorno che passa, dopo ogni vittoria schiacciante del, nel capoluogo campano si abbandona sempre di più la scaramanzia. Gli azzurri hanno 18 punti di vantaggioseconda in classifica, ma quello che fa stare sereni i tifosi è la capacità della squadra di Spalletti di imporre il proprio gioco su qualsiasi campo. Ecco perché ac’è già chi prepara la festa. C’è unche sogna addirittura dirla con. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Siamo pronti perre in primavera con ...

