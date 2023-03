(Di mercoledì 1 marzo 2023) Andrea Viviani, uno dei tanti cugini della neosegretaria del Pd: 'E' venuta tante volte a Siena per il Palio. Sua madre Paola c'è sempre con la Lupa in Piazza. Le ho inviato un sms a mezzanotte, mi ha ...

Andrea Viviani, uno dei tanti cugini della neosegretaria del Pd: 'E' venuta tante volte a Siena per il Palio. Sua madre Paola c'è sempre con la Lupa in Piazza. Le ho inviato un sms a mezzanotte, mi ha ...... la salvezza in Superlega, che consentirebbe al teamdi stare tra le grandi squadre del ... Per farli diventare il settimo uomo dovremo fare una prestazione trascinante e mettere l'e tanta ...... nel: un deposito di oltre venti statue in bronzi raffiguranti le divinità venerate nel ... A marzo il programma continua: sabato 11 un laboratorio rivolto ai bambini dal titolo evocativo "e ...

L’anima senese di Elly Schlein decisiva per la vittoria di rincorsa LA NAZIONE

Richieste 5 volte superiori al 7,94% del capitale offerto dalla compagnia assicurativa e venduto a 2,33 euro per azione (a 2,52 euro, meno 8,05%, la successiva chiusura di Borsa) ...Andrea Viviani, uno dei tanti cugini della neosegretaria del Pd: "E’ venuta tante volte a Siena per il Palio. Sua madre Paola c’è sempre con la Lupa in Piazza. Le ho inviato un sms a mezzanotte, mi ha ...