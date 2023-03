L'anello di fidanzamento reale più prezioso? Quello di Margrethe di Danimarca (Di mercoledì 1 marzo 2023) La sovrana danese ha ricevuto il pegno d'amore nel 1966 dal principe Henrik. Il valore del gioiello di diamanti per lei non è tanto economico ma affettivo: la monarca, vedova dal 2018, non si separa mai dal simbolo del loro legame eterno Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 marzo 2023) La sovrana danese ha ricevuto il pegno d'amore nel 1966 dal principe Henrik. Il valore del gioiello di diamanti per lei non è tanto economico ma affettivo: la monarca, vedova dal 2018, non si separa mai dal simbolo del loro legame eterno

