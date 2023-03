Lancia - Una nuova concept car al Salone del mobile di Milano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra le righe dell'ultimo comunicato stampa del Gruppo Stellantis si nasconde una succosa anteprima per il marchio Lancia: in occasione della Milano Design Week, prevista dal 17 al 23 aprile, la Casa italiana presenterà una concept car. , in realtà, la conferma di quanto annunciato lo scorso novembre in quel Design Day che aveva di fatto rappresentato la ripartenza del marchio. La concept potrebbe anticipare la nuova Ypsilon del 2024. Le informazioni si fermano qui, ma sono importantissime in ottica futura: la Lancia ha già presentato la propria strategia per i prossimi anni e ha annunciato per il 2024 l'arrivo dei primo modello inedito, ovvero l'erede della Ypsilon. Realistico quindi immaginare che sia proprio lei la vettura destinata a essere anticipata dal prototipo con qualcosa di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra le righe dell'ultimo comunicato stampa del Gruppo Stellantis si nasconde una succosa anteprima per il marchio: in occasione dellaDesign Week, prevista dal 17 al 23 aprile, la Casa italiana presenterà unacar. , in realtà, la conferma di quanto annunciato lo scorso novembre in quel Design Day che aveva di fatto rappresentato la ripartenza del marchio. Lapotrebbe anticipare laYpsilon del 2024. Le informazioni si fermano qui, ma sono importantissime in ottica futura: laha già presentato la propria strategia per i prossimi anni e ha annunciato per il 2024 l'arrivo dei primo modello inedito, ovvero l'erede della Ypsilon. Realistico quindi immaginare che sia proprio lei la vettura destinata a essere anticipata dal prototipo con qualcosa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FulvioPaglia : È tornato Zeman. Ora: - Conferenza stampa in cui dice che il sistema lo ha punito - Foto dell'allenamento sui grado… - ultimora_pol : Giuseppe #Fioroni lancia 'Tempi nuovi', una piattaforma politica per raccogliere i cattolici fuoriusciti dal PD. @ultimora_pol - ultimora_pol : La #Lega di Matteo #Salvini lancia una raccolta firme contro il divieto di produzione di auto benzina e diesel dal… - bambinogesu : #RariMaiSoli come Aurora, tornata a trovare i suoi medici 'canta la vita' in ludoteca. Nel servizio di @tg2000it la… - melanews : Apple lancia una sfida per #applewatch per la Festa della Donna. L’8 marzo chi completerà 20 minuti di allenamento… -