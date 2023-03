L’aggiornamento One UI 5.1 su Samsung Galaxy A52 5G è servito, situazione Italia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si moltiplicano le notizie relative alla distribuzione delL’aggiornamento One 5.1 e ora anche il Samsung Galaxy A52 5G inizia a beneficiare dell’update. Dopo l’approdo dell’interfaccia anche su dispositivi di fascia media come il Samsung Galaxy M53 e addirittura sul primo tablet Samsung Galaxy Tab S8, tocca anche all’esemplare A52 (nella versione 5G) fare il passo software in avanti. Il primo firmware con il quale la One 5,1 è giunta sul modello della serie Galaxy A è stato quello siglato come il A526BXXU2EWB1. Il peso del pacchetto si aggira intorno ad 1 GB e contiene al suo interno anche la patch di sicurezza del mese di febbraio. Le prime notifiche per il download sono comparse in terra asiatica ma la buona notizia di queste ore è che si sta ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si moltiplicano le notizie relative alla distribuzione delOne 5.1 e ora anche ilA52 5G inizia a beneficiare dell’update. Dopo l’approdo dell’interfaccia anche su dispositivi di fascia media come ilM53 e addirittura sul primo tabletTab S8, tocca anche all’esemplare A52 (nella versione 5G) fare il passo software in avanti. Il primo firmware con il quale la One 5,1 è giunta sul modello della serieA è stato quello siglato come il A526BXXU2EWB1. Il peso del pacchetto si aggira intorno ad 1 GB e contiene al suo interno anche la patch di sicurezza del mese di febbraio. Le prime notifiche per il download sono comparse in terra asiatica ma la buona notizia di queste ore è che si sta ...

