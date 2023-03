“La verità viene a galla”. GF Vip 7, Antonella è il primo argomento di Nicole fuori dalla casa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nicole Murgia furiosa contro Antonella Fiordelisi al GF Vip. L’attrice, come sappiamo bene, è uscita durante l’ultima tornata di nomination e solo adesso riesce ufficialmente a tornare nel mondo reale, capendo quello che sta succedendo e soprattuto quello che è successo nei giorni scorsi. Chiaramente si parla della vicenda del van-gate e delle presunte palpatine di Edoardo Donnamaria nei suoi confronti. Chiaramente in tutto questo molti utenti e la stessa Antonella se la sono ripresa proprio con la Murgia e molto meno con Edoardo, anche se non è di certo passato come cantarellino della situazione. Proprio per questo, da diverse ore, Nicole sta combattendo sui social cercando di non farsi sopraffare da orde di haters che gli stanno intasando il profilo con offese choc. Non è finita, sembra che alcuni fan dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)Murgia furiosa controFiordelisi al GF Vip. L’attrice, come sappiamo bene, è uscita durante l’ultima tornata di nomination e solo adesso riesce ufficialmente a tornare nel mondo reale, capendo quello che sta succedendo e soprattuto quello che è successo nei giorni scorsi. Chiaramente si parla della vicenda del van-gate e delle presunte palpatine di Edoardo Donnamaria nei suoi confronti. Chiaramente in tutto questo molti utenti e la stessase la sono ripresa proprio con la Murgia e molto meno con Edoardo, anche se non è di certo passato come cantarellino della situazione. Proprio per questo, da diverse ore,sta combattendo sui social cercando di non farsi sopraffare da orde di haters che gli stanno intasando il profilo con offese choc. Non è finita, sembra che alcuni fan dei ...

