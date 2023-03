La tragedia dei 64 migranti morti Cardinale e prefetto in prima linea (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'arcivescovo Lojudice, commissione Cei sulle migrazioni: 'La speranza infranta sulla costa calabre'. Maria Forte alla direzione delle politiche migratorie: 'Creare una rete di accoglienza con i fondi ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'arcivescovo Lojudice, commissione Cei sulle migrazioni: 'La speranza infranta sulla costa calabre'. Maria Forte alla direzione delle politiche migratorie: 'Creare una rete di accoglienza con i fondi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Schlein già incolpa il governo per la tragedia di Crotone muovendo, insieme ai compagni di sinistra, accuse contro… - BelpietroTweet : Che ha detto di strano Piantedosi da meritare titoli in prima pagina della maggior parte dei giornali? Una cosa ovv… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Immigrati, tragedia dell’Ipocrisia ??? Balneari. Dove sbagliano l’Unione europea e il Colle ??? «I… - ilDifforme : Oltre trecentomila euro per le 67 vittime del naufragio di Crotone. E’ la stima che circola negli ambienti governat… - al35479958 : RT @BelpietroTweet: Che ha detto di strano Piantedosi da meritare titoli in prima pagina della maggior parte dei giornali? Una cosa ovvia,… -