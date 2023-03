La svolta del Pd preoccupa Tirelli (Lgr): “La Schlein lo sposterà su posizioni marxiste-leniniste” (Di mercoledì 1 marzo 2023) «La vittoria di Elly Schlein ci preoccupa e non poco. Con la sua ascesa a segretario del Partito democratico è divenuta evidente la sconfitta di un partito fintamente progressista che non ha saputo intercettare i desideri dei suoi iscritti rifacendosi a una tradizione culturale e ideologica vecchia di un oltre un secolo». È quanto afferma Alexandro Maria Tirelli, presidente del partito «Libertà, Giustizia, Repubblica». «La sua elezione al Nazareno – spiega il leader del partito – sposta a sinistra su posizioni quasi marxiste-leniniste il Pd che invece dovrebbe presentarsi come forza progressista di stampo europeista. Al Paese serve una forza social democratica e moderna che i Dem non possono rappresentare allo stato attuale. Si assisterà quindi a una lotta tra il qualunquismo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) «La vittoria di Ellycie non poco. Con la sua ascesa a segretario del Partito democratico è divenuta evidente la sconfitta di un partito fintamente progressista che non ha saputo intercettare i desideri dei suoi iscritti rifacendosi a una tradizione culturale e ideologica vecchia di un oltre un secolo». È quanto afferma Alexandro Maria, presidente del partito «Libertà, Giustizia, Repubblica». «La sua elezione al Nazareno – spiega il leader del partito – sposta a sinistra suquasiil Pd che invece dovrebbe presentarsi come forza progressista di stampo europeista. Al Paese serve una forza social democratica e moderna che i Dem non possono rappresentare allo stato attuale. Si assisterà quindi a una lotta tra il qualunquismo ...

