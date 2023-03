La super vip si presenta cosi e nessuno riesce a capire di chi si tratta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Personaggi Tv. La super vip si è presentata totalmente struccata al ristorante e nessuno ha capito chi fosse. Dopo un po’ di tempo, però, i proprietari se ne sono accorti ed hanno chiesto subito una foto, oltre che un autografo. Lo scatto, pubblicato sui social, ha fatto il giro del web. Siamo sicuri che anche voi stenterete a capire di chi si tratta. Anche noi, in un primo momento, abbiamo avuto difficoltà. (Continua…) Leggi anche: Alba Parietti irriconoscibile su Instagram: fan sconvolti dal nuovo look La super vip si presenta così al ristorante e nessuno la riconosce Ha fatto molto scalpore la foto che vi abbiamo pubblicato in questo articolo. Ritrae la super vip che si è presentata totalmente struccata al ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 marzo 2023) Personaggi Tv. Lavip si èta totalmente struccata al ristorante eha capito chi fosse. Dopo un po’ di tempo, però, i proprietari se ne sono accorti ed hanno chiesto subito una foto, oltre che un autografo. Lo scatto, pubblicato sui social, ha fatto il giro del web. Siamo sicuri che anche voi stenterete adi chi si. Anche noi, in un primo momento, abbiamo avuto difficoltà. (Continua…) Leggi anche: Alba Parietti irriconoscibile su Instagram: fan sconvolti dal nuovo look Lavip sicosì al ristorante ela riconosce Ha fatto molto scalpore la foto che vi abbiamo pubblicato in questo articolo. Ritrae lavip che si èta totalmente struccata al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vip___era : RT @afiresign_: Daniele: qua non sono super partes Ivana: amore era veramente buonissima Oriana: vero ?? l’hai assaggiata ? Ivana: no ?? #… - RitaArso : @OrioliPaolo @Silviaaaaa_28 @carloemme50 I morti vip sono gossip e talvolta pure strumentalizzati per non far parla… - nicmast1 : @AlexVipaa Dame vip, pero asi super seco - adoroivipponi : @lunallvna lei ha partecipato a un sacco di reality in spagna e ha vinto il gran hermano vip (dove ha avuto una sto… - marinagxma : @todosparasala a bruna foi super coerente no vip -